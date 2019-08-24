إعادة شحنة حمضيات تالفة في منفذ سفوان

2019/08/24 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عن إعادة شحنة من الحمضيات قادمة من دولة الكويت، لكونها غير صالحة للاستهلاك البشري.

وقالت الهيئة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إنه "تمت إعادة شاحنة كويتية محملة بمادة الحمضيات لكونها تالفة وغير صالحة للاستهلاك البشري، في منفذ سفوان الحدودي بمحافظة البصرة".

وبينت أن "عملية الضبط تمت داخل الحرم الكمركي من قبل شعبة البحث والتحري بالتعاون مع مدير الكمرك المدني في المنفذ".

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