انتصار صعب لتشيلسي على نوريتش سيتي

2019/08/24 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:حقق نادي تشيلسي فوزا صعبا على مضيفه نادي نوريتش سيتي، بنتيجة 3 – 2، في اللقاء الذي جمع الناديين، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

شهد الشوط الأول، قمة الإثارة بين الناديين، بدأ تامي إبراهام بالتسجيل للبلوز بعد مرور 3 دقائق، ولكن نجح كانتويل في تسجيل التعادل لنوريتش سيتي في الدقيقة السادسة.وعاد ماسون مونت لمنح تشيلسي التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 17، قبل أن ينجح تيمو بوكي بتسجيل ثاني أهداف نوريتش بالدقيقة 31.وفي الشوط الثاني نجح إبراهام في تسجيل هدف تشيلسي الثالث في المباراة، بالدقيقة 68، من تسديدة قوية زاحفة على يمين حارس نوريتش.ويعد هذا الفوز هو الأول للبلوز، في الموسم الحالي من الدوري، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، بعد أن خسر أمام مانشستر يونايتد ثم تعادل مع ليستر سيتي.

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