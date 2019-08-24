2019/08/24 | 16:58

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بالرغم من الرفض السوري ..



انطلاق عمل مركز العمليات بين تركيا وأمريكا بشأن المنطقة الآمنة

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بالرغم من الرفض السوري ..



انطلاق عمل مركز العمليات بين تركيا وأمريكا بشأن المنطقة الآمنة

السبت 24 أغسطس 2019 - 16:45

بالرغم من الرفض السوري ..



انطلاق عمل مركز العمليات بين تركيا وأمريكا بشأن المنطقة الآمنة

بالرغم من الرفض السوري ..



انطلاق عمل مركز العمليات بين تركيا وأمريكا بشأن المنطقة الآمنة

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