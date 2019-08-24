فارس إيغو - المفكر الإسلامي وحرية النشر

2019/08/24 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فارس_إيغو يقول المفكر الإسلامي الدكتور محمد عمارة (1) الذي يصغي اليه الملايين من المسلمين في العالم العربي عن كتاب الشيخ الازهري علي عبد الرازق الإسلام وأصول الحكم (2) الذي صدر عام 1925 وأثار ضجة كبيرة في أوساط مؤسسة الأزهر والكتاب الإسلاميين والمحافظين في مصر والعالم الإسلامي، يقول عمارة: ولو أن البحث قد جاء في ظرف غير الذي جاء فيه، لما أثار من جدل وعراك.ولكن، الذي حدث، بل وأهمية هذا الذي حدث، أن هذا ......

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