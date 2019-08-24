كوركيس يكشف حقيقة حسم تسمية مساعد كاتانيتش

2019/08/24 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المدير الاداري للمنتخب الوطني، باسل كوركيس، حقيقة حسم تسمية المدرب المساعد لمدرب المنتخب سريتشكو كاتانيتش.

وقال كوركيس في تصريح صحفي اطلعت عليه "العهد نيوز"، إن

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