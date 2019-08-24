2019/08/24 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشاد رئيس اركان الجيش عثمان الغانمي بوحدة القيادة والتنسيق العالي بين الجيش والحشد في عملية ارادة النصر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغانمي يشيد بوحدة القيادة والتنسيق العالي بين الجيش والحشد في عملية ارادة النصر ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغانمي يشيد بوحدة القيادة والتنسيق العالي بين الجيش والحشد في عملية ارادة النصر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).