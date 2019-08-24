2019/08/24 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي اليوم السبت، عن انتهاء اليوم الأول من المرحلة الرابعة لعمليات إرادة النصر التي انطلقت صباح اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يعلن انتهاء اليوم الأول من المرحلة الرابعة لعملية إرادة النصر) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يعلن انتهاء اليوم الأول من المرحلة الرابعة لعملية إرادة النصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).