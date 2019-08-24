بيروت تكافح لتقليل مخاوف إفلاسها

2019/08/24 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كثّفت الحكومة اللبنانية جهودها للتقليل من مخاوف أزماتها الاقتصادية التي تثير التكهنات بأنها على حافة الإفلاس، بعد أن تمكّنت من التقاط بعض

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