2019/08/24 | 17:06

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النجف: القبض على امرأة محكوم عليها غيابيا لمدة سنة

بغداد/..



القى فوج طوارئ النجف الثالث، اليوم السبت، القبض على امرأة محكوم عليها غيابيا لمدة سنة وصادر بحقها عدد من أوامر القبض.

وذكر إعلام شرطة النجف في بيان، تلقته، "عين العراق نيوز"، عن" قيام مديرية شؤون افواج طوارئ النجف الاشرف بإلقاء القبض على امرأة صادر بحقها عدد اوامر القبض فضلا عن انها محكوم عليها غيابيا بالسجن لمدة سنة وفق المادة ٤٥٩ من قانون العقوبات العراقي"

وأكدت " تم القاء القبض عليها من قبل مفرزة بتوجيه من أمر الأفواج العميد باسم مجيد فيصل وأمر فوج طوارئ النجف الثالث المقدم عمار عبد الرسول كاظم، وتم تسليمها الى الجهات المختصة ".

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