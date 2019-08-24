2019/08/24 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ خطوة برس أفاد مصدر محلي، اليوم السبت، بانه تم رفع الراية البنفسجية في حقل مجنون النفطي بالبصرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.وقال المصدر انه “تم رفع الراية البنفسجية في حقل مجنون النفطي ب‍البصرة، اشارة لأيقاف العمل”.واضاف ان “ذلك جاء بسبب ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة الى اكثر من ٧٤ مع ارتفاع مؤشر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رفع الراية البنفسجية في حقل مجنون النفطي بالبصرة وكالة خطوة برس.

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