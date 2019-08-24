نادي كربلاء: اجرينا انتخابات قانونية وسنعمل لتسوية الازمة مع مجلس المحافظة

2019/08/24 | 17:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ كربلاء… أعلن رئيس نادي كربلاء، احمد هدام، السبت، فتح قنوات للتواصل مع مجلس المحافظة لانقاذ النادي من الازمة التي لاحقته مؤخرا.وقال هدام لـ/المعلومة/ إن “انتخابات النادي جرت وفق سياقات قانونية، وننتظر المصادقة عليها في الايام المقبلة”.وأضاف، ان “هناك قنوات للتواصل ستفتح مع مجلس المحافظة لتسوية الخلافات والتغلب على الازمة بين المجلس والنادي”.[…]

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