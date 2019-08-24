هوى المسيحيات

2019/08/24 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خالد القشطيني كتبت في مقالة سابقة عن وجود المسيحيين بين المسلمين.كانت لهذه الظاهرة نتائج حتمية في الوقوع في الحب بين الطرفين.وكنت قد أشرت لوجود أديرة مسيحية حول مدينة الكوفة في العراق.حدث أن تولى الولاية عليها خالد بن عبد الله بن يزيد البجلي.وهناك رأى أماً نصرانية رومية.وكانت قد تأدبت بآداب […]

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