تركيا تعلن

2019/08/24 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن زير الدفاع التركي يوم السبت عن تحييد 654 "إرهابيا" في اقليم كوردستان العراق خلال آخر 8 أشهر.

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