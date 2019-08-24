2019/08/24 | 17:12

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هروب سجناء من زنازين بريطانية عبر الجدران المتهالكة

كلمة -

متابعة

تداول نشطاء ووسائل إعلام عبر مواقع التواصل الاجتماعي،

مقطع فيديو تم تصويره عبر الهاتف وتهريبه سرا، يوثق هروب سجناء من

زنازينهم في بريطانيا، بعدما أحدثوا ثقوبا كبيرة فيها.

وقالت صحيفة "تليغراف" البريطانية إن "19 سجينا هربوا من زنازينهم

ليلة الثلاثاء الماضي، ما أجبر وزير العدل روبرت باكلاند، على إصدار

أمر بإغلاق الجناح في السجن الفيكتوري المتقادم، ونقل 150 سجينا إلى

سجون أخرى حتى إصلاحه وتجديده".

ولفتت الصحيفة إلى أنه "تم استدعاء شرطة مكافحة الشغب لاستعادة

النظام باستخدام رذاذ الفلفل"، مبينة أن جريمة الهروب تستوجب عقوبة

السجن لمدة 10 سنوات كحد أقصى، وسبق للسلطات أن حذرت رؤساء السجن

منذ 15 شهرا قبل وقوع الحادثة، حينما كان السجناء يحاولون الخروج من

زنازينهم مستخدمين أدوات المائدة البلاستيكية من مطبخ السجن.

وأظهرت لقطات متداولة للسجناء احتفالهم بخروجهم من زنازينهم بسجن

وينشستر، بعدما أحدثوا ثقوبا كبيرة فيها.

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