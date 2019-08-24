2019/08/24 | 17:13

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مكتبه: من يحاول تضعيف بيان السيد الحائري اما لا يعرف مصالح الشعب واما سائر في ركب الأعداء (وثيقة)

السبت

24

أب

2019 :

05:05 pm

10

مكتبه: من يحاول تضعيف بيان السيد الحائري اما لا يعرف مصالح الشعب

واما سائر في ركب الأعداء

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