2019/08/24 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحذيرات من قيام “الكيان الإسرائيلي” باستهداف مراقد دينية في العراق

حذر المستشار الامني للمركز الاوروبي لمكافحة الإرهاب عماد علو،

السبت، من قيام الكيان الاسرائيلي او دول الخليج باستهداف المراقد

الدينية لجر الولايات المتحدة وايران الى الصراع في العراق،

مبينا ان استهداف المراقد سيشعل حربا طائفية.وقال علو في تصريح ، ان “استهداف المراقد الدينية في العراق امر ممكن

في ظل محاولة اطراف ثالثة مثل الكيان ودول الخليج دفع اميركا وايران

الى المواجهة في العراق”.واضاف ان “استهداف تلك المراقد يشعل حرب طائفية وأهلية في العراق

والمنطقة لا يمكن السيطرة عليها بسهولة وعلى الحكومة التحرك لانهاء اي

خطر محتمل”.واشار علو الى ان “قضية التفجيرات الاخيرة ضد الحشد الشعبي ومقاره

بحاجة الى تحقيق معمق لمعرفة طبيعة تلك التفجيرات سواء كانت بقصف جوي

او من خلال عملاء داخليين”.

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