رئاسة البرلمان بشأن تفجير المسيب: بعض السياسيين يحاولون العزف على أوتار الطائفية

2019/08/24 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب، السبت، من عودة اصحاب الأبواق الطائفية من بعض السياسيين الفاشلين جماهيريا الذين يحاولون خلط الأوراق و العزف على أوتار التفرقة والعودة الى مربع العنف والدمار ، متجاهلين حساسية بعض المناطق وخصوصيتها ، والدمار الذي خلفته قوى الشر و الارهاب فيها .واستنكر الكعبي بشدة “التفجير الذي […]

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