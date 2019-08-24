كربلاء تسوق أكثر من 79 مليون بيضة خلال النصف الأول من عام 2019

2019/08/24 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية زراعة كربلاء، ان مشاريع بيض المائدة سوقت أكثر من 79 مليون بيضة خلال النصف الأول من عام 2019.وقال مدير زراعة كربلاء المقدسة رزاق الطائي، في بيان، "تساهم مشاريع بيض المائدة في محافظة كربلاء في سد حاجة السوق المحلية بعد ان تم انشاء( 8 ) مشاريع عن طريق التربية بالاقفاض تبلغ معدلات انتاجها السنوية أكثر من( 150) مليون بيضة تسوق الى الأسواق المحلية".

وأضاف، "شهد النصف الأول من العام الجاري تسويق (79) مليون و(286) الف و(20) بيضة ساهمت برفد السوق المحلية من منتج بيض المائدة ".

واوضح البيان، ان "هذه الكمية المنتجة توزعت على مدى ستة اشهر فقد شهد شهر كانون الثاني انتاج( 13112965 ) بيضة وشهر شباط( 13110690 ) بيضة وشهر اذار( 14677950 ) بيضة وشهر نيسان( 13377165 ) وشهر ايار(13374975) بيضة وشهر حزيران(11632275) بيضة".

ولفت البيان الى، ان "كربلاء استطاعت من خلال المبادرة الزراعية من اقامة عدد من مشاريع بيض المائدة وفروج اللحم عن طريق التربية بنظام الأقفاص واستطاعت ان تحقق نجاحا كبيرا ساهمت بسد جزء كبير من حاجة السوق المحلية من بيض المائدة ولحوم الدواجن".



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