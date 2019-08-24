العصائب اول المستجيبين للفتوى الجهاد: صار لزاماً علينا العمل على إخراج الامريكيان

2019/08/24 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادهددت حركة عصائب أهل الحق، السبت، باستهداف القوات الأميركية حال عدم خروجهم من العراق خلال وقت زمني قصير، وذلك استجابة لفتوى المرجع الديني كاظم الحائري، الذي حرم بقاء تلك القوات في البلاد.

وقال النائب عن الحركة حسن سالم في بيان تلقته “كلكامش برس” إنه “بعد بيان آية العظمى السيد كاظم الحسيني الحائري، صار لزاماً علينا العمل على إخراج القوات الامريكية من أرض الوطن وعلى الحكومة العراقية إنذار القوات الامريكية بوقت زمني قصير لإجلاء معداتهم وإخراج جنودهم”.

وأضاف “بعدها سيكونوا في مرمى سلاح أبناء المقاومة الاسلامية ابتداءً من السفارة وقنصلياتهم، وكل مقراتهم فلا تنطلي علينا بعد اليوم ذرائعهم”.

وتابع:”لا نريد تدريباً ولا دعماً ولا نقل خبرات”.

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