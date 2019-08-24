2019/08/24 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لن تنطلي علينا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صادقون: إذا لم تنسحب القوات الأمريكية فستكون سفارتها وقنصلياتها هدفاً لسلاح المقاومة) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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