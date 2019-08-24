الحشد الشعبي يعلن انتهاء اليوم الأول من المرحلة الرابعة لإرادة النصر

2019/08/24 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … اعلن مدير حركات الحشد الشعبي جواد كاظم الربيعي، اليوم السبت، عن انتهاء اليوم الأول من المرحلة الرابعة لعمليات إرادة النصر التي انطلقت صباح اليوم.وقال الربيعي في في بيان، تلقته، / بدر نيوز/ إنه “انتهى اليوم الأول من المرحلة الرابعة لعمليات إرادة النصر التي انطلقت في وقت سابق من اليوم السبت”.[…]

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