رئيس بلدية في فرنسا يتعرض للتهديد بالقتل لإستقباله لاجئين من العراق

2019/08/24 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..فتح القضاء الفرنسي تحقيقاً بشأن تهديدات بالقتل بحق رئيس بلدية سيتفون في جنوب فرنسا، الذي استقبل في بلدته عائلات لاجئين من الأقلية الأيزيدية، التي تعرضت للاضطهاد من قبل تنظيم داعش الإرهابي في العراق، كما أكد مصدر قضائي اليوم السبت.وقالت النيابة العامة في إقليم تارن وغارون لوكالة “فرانس برس”، “عهد بالتحقيق الذي فتح […]

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