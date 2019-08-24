2019/08/24 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس كشف تصنيف حديث لمجلة “فوربس”، أن نجمة السينما الأميركية، سكارليت جوهانسون، هي أعلى الممثلات أجرا في العالم، خلال عام 2019.وبحسب المجلة، فإن الممثلة استطاعت أن تحافظ على موقعها في الصدارة للعام الثاني على التوالي، وبلغ أجرها خلال السنة الجارية 56 مليون دولار.وحصدت النجمة الأميركية هذه الأموال الطائلة بفضل النجاح الكبير

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برقم خيالي..



سكارليت جوهانسون أعلى الممثلات أجرا في 2019 وكالة خطوة برس.

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