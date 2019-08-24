تركيا: انطلاق عمل مركز العمليات المشتركة مع امريكا في سوريا

2019/08/24 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، عن إطلاق عمل مركز العمليات المشتركة مع الولايات المتحدة الخاص بـ “المنطقة الآمنة” في سوريا بشكل كامل.وقال أكار في مؤتمر صحفي عقده، اليوم السبت، حسبما نقلته وكالة “الأناضول” التركية الرسمية، إنه تم إطلاق عمل مركز العمليات المشتركة مع القوات الأمريكية حول “المنطقة الآمنة” بسوريا “بطاقة

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