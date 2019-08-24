2019/08/24 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [البصرة-اين]رفع حقل مجنون النفطي في محافظة البصرة، اليوم السبت، راية بنفسجية تحذيراً من الاشعة الفوق بنفسجية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وذكرت مصادر مطلعة ، إن "حقل مجنون النفطي رفع العلم البنفسجي في إشارة لتجنب الأشعة فوق البنفسجية بسبب ارتفاع درجات الحرارة".وأضاف أنه "تم إيقاف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ونسبة الرطوبة الى اكثر من ٧٤٪ مع ارتفاع مؤشر الاشعة فوق البنفسجية".وتوجد حقول نفط مجنون شرقي محافظة البصرة بالقرب من الحدود الإيرانية-العراقية وهو يبعد 60 كم عن المدينة، وتعتبر من حقول النفط المهمة في العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقل مجنون في البصرة يشهد رفع الراية البنفسجية تحذيرا من ارتفاع درجات الحرارة) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقل مجنون في البصرة يشهد رفع الراية البنفسجية تحذيرا من ارتفاع درجات الحرارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).