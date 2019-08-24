الديوانية تشهد اغرب افتتاح رسمي في مستشفى .. تعرف عليه

2019/08/24 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [الديوانية-اين]شهد مستشفى الديوانية التعليمي افتتاحاً رسمياً لمصعد كهربائي.

حيث تداول ناشطون صور الافتتاح بسخرية بسبب الهالة الكبيرة لافتتاح المصعد في المستشفى، فيما أعتبره البعض وايضاً بطريقة ساخرة بأنه [إنجاز حكومي] يصعب عمله في كل وقت.



والغريب في الامر ان من قام بالافتتاح هي الدكتورة لمياء الحسناوي مدير عام صحة محافظة القادسية وشقيقة المحافظ سامي الحسناوي .

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