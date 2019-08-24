عراقيون يروون تفاصيل جريمة قتل مروعة في تركيا..رجل يطعن طليقته داخل مقهى في كركالي أمام اعين ابنتهما! “صور”

2019/08/24 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق روى عراقيون تفاصيل جريمة مروعة هزت الشارع التركي اثر قيام رجل بطعن طليقته بالسكين أمام اعين ابنتهما داخل مقهى في ولاية كركالي.ويقول عراقيون يرتادون المقهى إن الضحية أمينة بولوت التقت طليقها فداي باران بصحبة ابنتهما البالغة من العمر 10 سنوات داخل المقهى قبل ان تتصاعد اصواتهما اثر مشادة جرت بينهما لتنتهي […]

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