2019/08/24 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..حقق وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) في مزاعم بأن رائدة فضاء اخترقت الحساب البنكي لشريكتها، التي انفصلت عنها، خلال وجودها بمحطة الفضاء الدولية، فيما قد يكون أول ادعاء بارتكاب جريمة في الفضاء، بحسب تقارير.وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن آن مكلين أقرت، بدخول الحساب البنكي الكترونيا من محطة الفضاء الدولية، لكنها نفت ارتكاب أي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناسا تحقق في أول جريمة ترتكب في الفضاء) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناسا تحقق في أول جريمة ترتكب في الفضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).