تشلسي يحقق انتصاره الأول تحت قيادة لامبارد

2019/08/24 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حقق تشلسي أول فوز له في مباراة رسمية بقيادة مدربه الجديد ونجمه

السابق فرانك لامبارد، بتغلبه على مضيفه نوريتش سيتي 3-2 في افتتاح

المرحلة الثالثة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم السبت.

وجاء فوز النادي اللندني بفضل لاعبين تخرجا من أكاديميته هما تامي

أبراهام (21 عاما) الذي سجل الهدفين الأول والثالث، ومايسون ماونت

(20 عاما)، بينما جاء هدفا نوريتش عبر تود كانتويل والهداف الفنلندي

تيمو بوكي الذي رفع رصيده الى خمسة أهداف هذا الموسم، منفردا بصدارة

ترتيب هدافي الدوري.وكان تشلسي الذي حل ثالثا في الموسم الماضي وتوج بلقب مسابقة الدوري

الأوروبي "يوروبا ليغ" بقيادة مدربه السابق الإيطالي ماوريتسيو

ساري، قد استهل الموسم الحالي بأسوأ طريقة ممكنة بسقوطه المذل أمام

مانشستر يونايتد برباعية نظيفة، واكتفائه بالتعادل على ملعبه أمام

ليستر سيتي 1-1 في المرحلة الثانية، قبل تحقيق الفوز الأول اليوم.

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