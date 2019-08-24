لاعب في المنتخب اليمني ينتقل من السعودية الى العراق للانضمام الى نادٍ

2019/08/24 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ غادر صباح اليوم السبت لاعب المنتخب اليمني الأول لكرة القدم ناصر محمدوه معسكر من السعودية الى العراق للانضمام الى ناديه الجديد نفط ميسان استعداداً للمشاركة في الدوري العراقي الذي ينطلق منتصف شهر سبتمبر القادم.

وسيغادر محمدوه مع فريقه الى مدينه شيراز الايرانية لاقامة معسكر خارجي قبل انطلاق الدوري.

وجاء انتقال محمدوه الى نادي نفط ميسان قادماً من اهلي صنعاء بعد الاداء الملفت الذي قدمه في ظهوره الاول مع المنتخب الوطني الاول في بطولة غرب آسيا التي اختتمت في الرابع عشر من الشهر الجادي في كربلاء.

الجدير بالذكر ان محمدوه سيلتحق بالمنتخب في مباراته الرسمية امام سنغافورة في الجولة الأولى من التصفيات المشتركة المؤهلة الى كاس العالم 2022وكأس آسيا2023.

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