وزيرة الثقافـة الجزائرية تستقيـل من منصبهـا بسبب حفل غنائي

2019/08/24 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت وزيرة الثقافـة الجزائريـة مريم مرداسي استقالتها من منصبها اليوم ، على خلفيـة سقوط قتلى وجرحـى خلال حادثة تدافع في حفل غنائي لاحد مطربي الراب في العاصمـة امس الاول .

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