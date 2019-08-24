تصريح غريب لدبلوماسي إيراني سابق حول البرنامج النووي

2019/08/24 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال حسین موسویان العضو السابق في الفريق النووي الايراني المفاوض، انه “لو کنت من أصحاب القرار آنذاك لأمرت بصنع قنبلة نووية”!!.وفي حوار مع صحيفة “همشهري” الإيرانية، اعتبر موسويان، قرار رفع مستوى تخصيب اليورانيوم الى 20 في المائة ردا ضعيفا من قبل حكومة الرئيس السابق محمود احمدي نجاد تجاه قرارات مجلس الأمن الدولي، قائلا: …

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