2019/08/24 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل بإشراف من الكوادر الهندسية لبلدية الحمدانية ومتابعة لجنة الإعمار والتخطيط والبلديات في مجلس قضاء الحمدانية .بدأت منذ عدة أيام أعمال رصف الشتايكر المقرنص للارصفة في شارع 15 م في حي أكد.يذكر إن تخصيصات إنشاء هذا الشارع هي من ضمن مبالع تنمية الأقاليم لعام 2018 المخصصة لقضاء الحمدانية …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنطلاق إعمار الشوارع ضمن مبالغ تنمية الأقاليم في قضاء الحمدانية ببطئ شديد) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنطلاق إعمار الشوارع ضمن مبالغ تنمية الأقاليم في قضاء الحمدانية ببطئ شديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).