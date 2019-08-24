استرجاع 28 عقاراً إلى الدولة من قبل مفتشية وزارة الأعمار

2019/08/24 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن مكتب المفتش العام في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات أيمن نعمان عيادة، اليوم السبت، عن إسترجاع 28 عقاراً بقيمة تقدر بـ(4) مليار دينار

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