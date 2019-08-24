مقتل ثلاث ارهاببين من داعش بحملة اردة النصر الرابعة في الانبار

2019/08/24 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

اعلن مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار ،اليوم السبت، عن مقتل ثلاثة من ارهابي داعش والاستيلاء على اسلحة متنوعة بحملة ارادة النصر

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