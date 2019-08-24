سائرون: المرجعية  الدينية مصرة على تحريم التواجد الأمريكي في العراق

2019/08/24 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكد تحالف سائرون، السبت، أن المرجعية الدينية والقيادات الوطنية مصرة على تحريم تواجد القوات الأمريكية القتالية في البلاد.وقال عضو التحالف رعد حسين في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “المنطق والشرع والقانون يحرم وجود القوات الأمريكية لانها تعد محتلة ولا وجود لأي مسوغ قانوني لتواجدها في البلاد”، لافتا إلى إن “المرجعية الدينية […]

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