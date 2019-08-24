الاستخبارات العسكرية تعتقل إرهابيين اثنين من المسؤولين عن تجهيز المضافات في كركوك

2019/08/24 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الاستخبارات العسكرية اعتقال ارهابيين اثنين من المسؤولين عن تجهيز المضافات في كركوك.

وأكدت الاستخبارات في بيان لها، تمكن مفارز خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، وبالتعاون مع فوج المهمات الأول لواء المهمات، من إلقاء القبض على اثنين من الإرهابيين في منطقتي القاسم وواحد حزيران في كركوك.

واضاف البيان، ان الارهابيين من المسؤولين عن تجهيز المضافات الخاصة بتنظيم داعش في مناطق أطراف كركوك، ولديهما ارتباطات بالمفارز الخاصة بالتنظيم الارهابي، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة الرابعة إرهاب.

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