2019/08/24 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد القائد العام لـ”قوات سوريا الديمقراطية” مظلوم عبدي بذل كل الجهود الممكنة لإنجاح التفاهمات الأميركية التركية في ما يتعلق بترسيخ الأمن على الحدود السورية التركية.وشدد عبدي على أن قواته ستكون “طرفا إيجابيا” في إرساء الاستقرار في عموم المنطقة.جاء ذلك خلال كلمة ألقاها السبت في الاجتماع السنوي لقادة تشكيلات “قوات سوريا الديمقراطية” الذي يعقد …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قسد تسعى لإنجاح التحالفات الأميركية التركية النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قسد تسعى لإنجاح التحالفات الأميركية التركية) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قسد تسعى لإنجاح التحالفات الأميركية التركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).