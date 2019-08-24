الدفاع غير مستعدة لتطبيق التجنيد الإلزامي: نحتاج لأكثر من عامين

2019/08/24 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق عاد الحديث في العراق عن “#التجنيد_الإلزامي” أو ما يُعرف بخدمة #العلم، الذي ترفضه الأوساط الشعبية في البلاد.ويظهر مشروع #التجنيد في العراق كل سنة تقريباً، ليُحدث […]

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