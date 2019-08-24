2019/08/24 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس تستعد شركة”غوغل” لطرح ميزة جديدة تمكن المستخدم من البحث عن الصور بالنص المكتوب بداخلها.وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كشفت الشركة في تغريدة لها، أن الميزة بدأت تظهر لدى بعض المستخدمين.وقالت “غوغل” “هل رصدتموها، ابتداء من هذا الشهر، بدأنا نطرح القدرة على البحث في الصور عن طريق النص الموجود بها”.وستسمح

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غوغل تستعد لطرح ميزة جديدة للبحث عن الصور التي تحتوي على كتابات وكالة خطوة برس.

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