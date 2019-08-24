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شاهد بالفيديو.. معرض لوحات في المثنى بطريقة الحرق على الخشب #المربد


شاهد بالفيديو.. معرض لوحات في المثنى بطريقة الحرق على الخشب #المربد
2019/08/24 | 18:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: GUgjLHXlV3M

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