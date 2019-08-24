الجيش التركي يبدء عملية المخلب 3 العسكرية شمالي العراق

2019/08/24 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، عن إطلاق عملية "المخلب 3" لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة "الأناضول"، إن العملية انطلقت أمس الجمعة في منطقة "سينات ـ حفتانين" شمالي العراق، بهدف ضمان أمن الحدود من الخطوط الأمامية، والقضاء على عناصر الحزب ومغاراتهم وتحصيناتهم في "سينات ـ حفتانين".

ولفتت إلى أن العملية مستمرة بنجاح وفق الخطة الموضوعة، بدعم من المقاتلات والطائرات المسيرة والمدافع.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أطلقت في 27 آيار الماضي، عملية "المخلب" في منطقة هاكورك شمالي العراق، لملاحقة حزب العمال الكردستاني.

وفي 12 تموز المنصمر، أطلق الجيش التركي عملية "المخلب - 2"، شمالي العراق.

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