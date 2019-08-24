2019/08/24 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العالم - العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن العراقي يشن حملات على الملاهي الليلية لضبط مطلوبين) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن العراقي يشن حملات على الملاهي الليلية لضبط مطلوبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).