2019/08/24 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

انتقد المتحدث صلاح العبيدي المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، تناقل أنصار التيار ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المتحدث باسمه يكشف حقيقة عزم الصدر إصدار بيان بشأن مقاومة القوات الأميركية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المتحدث باسمه يكشف حقيقة عزم الصدر إصدار بيان بشأن مقاومة القوات الأميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).