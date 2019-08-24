نائب يطالب بالالتزام بفتوى الحائري: المعترضون عليها خارجون عن الشرعية الوطنية

2019/08/24 | 18:32

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بغداد:سومر نيوز

طالب النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، السبت، بالالتزام بفتوى المرجع كاظم الحائري بشأن اخراج القوات الا...

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