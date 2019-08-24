الشرطة المجتمعية تنتشر في مولات بغداد للحد من حالات التحرش

2019/08/24 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية عن نشر مفارز الشرطة المجتمعية في العديد من المولات ببغداد للحد من حالات التحرش.وذكرت الوزارة في بيان” بتوجيه من وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، وبإشراف ومتابعة ميدانية من قبل مدير دائرة العلاقات والاعلام اللواء سعد معن، تستمر مفارز الشرطة المجتمعية بالانتشار وبالحملات التوعوية والتثقيفية للحد من حالات التحرش”.وأضافت” ان مفارز […]

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