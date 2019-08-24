2019/08/24 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف التأكيد على أنّ الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض واصفا المحادثات التي أجراها مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالبناءة والجيدة وأنّ مقترحاته ازاء النووي تسير في الاتجاه الصحيح.المبادرة الفرنسية للخروج من أزمة الإتفاق النووي على طاولة المباحثات من جديد بعد زيارة قام بها وزير الخارجية الإيراني محمد …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض النعيم نيوز.

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