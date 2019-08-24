بالصور.. اللواء 52 بالحشد يختتم دورة للقوات الخاصة

2019/08/24 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتم اللواء 52 بالحشد، السبت، دورة "شهداء الحشد الشعبي" للقوات الخاصة في قضاء امرلي بمحافظة صلاح الدين.وذكر موفدنا ان اللواء 52 خرّج دورة (شهداء الحشد الشعبي) لفوج القوات الخاصة ضمن عدة دورات تخضع لها افواج اللواء بهدف تأهيل القدرات القتالية وادامة الاستعداد القتالي.واضاف ان الدورة شهدت تطبيقا عمليا ونظريا لافراد الفوج لادامة الكفاءة ...

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