الإيجاز اليومي للمرحلة الرابعة من عمليات إرادة النصر

2019/08/24 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت عمليات إرادة النصر بمرحلتها الرابعة اليوم السبت 24 / 8 / 2019 في تمام الساعة 6.00 صباحا استكمالا للمراحل الثلاث الماضية من العملية.المناطق المستهدفة: جنوب نهر الفرات و وادي حوران وصولا الى الطريق الدولي الرابط مع الأردن وسوريا والتي تعتبر وكرا وملاذا لإدارة تنظيم "داعش" الإرهابي.القوات المشاركة: قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي ...

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