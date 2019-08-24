اندلاع حريق في عمارة سكنية وسط بغداد

2019/08/24 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر في الشرطة، السبت، بأن حريقا في عمارة سكنية مكونة من

اربع طوابق وسط بغداد، مبينا ان فرق الدفاع المدني توجهت لاخماده.

وقال المصدر ، إن "حريقا اندلع داخل عمارة مكونة من اربعة طوابق

متخذة كشقق سكنية ومخازن لبيع ادوات السيارة وزارة الصناعة والمعادن

بمنطقة الباب الشرقي وسط بغداد".واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "اربعة من فرق الدفاع

المدني توجهت الى مكان الحادث وتحاول السيطرة عليه".

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